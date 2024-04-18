В Королеве продолжается ямочный ремонт

сегодня в 18:14

В Королеве большое внимание при приведении территорий в нормативное состояние уделяется ямочному ремонту, передает пресс-служба администрации городского округа.

В этом году коммунальные службы приступили к устранению дефектов дорог еще в марте.

Профильные специалисты на регулярной основе проводят мониторинг и осуществляют оцифровку ям.

Не всегда устранение ямы латкой является эффективной мерой, поэтому часть адресов будут ремонтировать большими картами. До 15 июля в нашем городе отремонтируют около 450 ям площадью более 1 100 кв. метров на 40 адресах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что власти региона видят запрос от жителей новых микрорайонов на обеспечение транспортной доступности.

Он также назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона.