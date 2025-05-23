В Королеве приступили к капитальному ремонту дорог

Работы по ремонту автомобильных дорог стартовали в Королеве. Первый участок — дорога по улице Октябрьской в центре города, затем дорожники приступят к обновлению улицы Лесной в микрорайоне Юбилейный. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ходе ремонта рабочие меняют старый бордюрный камень и укладывают новое асфальтовое покрытие. Для работы используют асфальтобетонные смеси, изготовленные из отечественных материалов для дорожного строительства.

После окончания ремонта на обновленных дорогах нанесут разметку термопластиком. Это современный материал, который имеет более высокую износостойкость. Разметка из термопластика прочнее краски в 10 раз, дольше сохраняется на дорогах с большой плотностью движения, ее светоотражающие свойства в 5 раз выше, также она лучше видна при неблагоприятных погодных условиях.

Всего в этом году в Королеве отремонтируют четыре дороги, которые входят в число самых оживленных: проспект Королева, улицы Строителей и Октябрьская, а также улица Лесная в микрорайоне Юбилейный. Общая площадь ремонта составит более 30 тысяч квадратных метров.

В прошлом году в наукограде обновили пять автомагистралей площадью около 60 тысяч квадратных метров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев.