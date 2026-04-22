В Королеве начали тестировать автобус ПАЗ CityMax-8

Новый автобус ПАЗ 320210 CityMax-8 вышел на маршрут № 44 «ст. Пушкино — Королев (проспект Космонавтов)» в рамках шестимесячных испытаний. Транспорт проверяют в условиях реальной пассажирской нагрузки в МАП № 10 Королева, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

АО «Мострансавто», крупнейший пассажирский перевозчик Подмосковья, проводит тестовую эксплуатацию автобуса среднего класса длиной около 8 метров. Модель рассчитана на 32 пассажира, в салоне оборудованы 24 посадочных места, включая места для маломобильных граждан и пассажиров с инвалидными колясками, а также место для водителя и члена экипажа.

Автобус оснащен дизельным двигателем экологического класса EURO-5. В салоне установлены системы кондиционирования и отопления. Безопасность обеспечивают тормозная система с ABS и дисковые тормоза на всех колесах. Максимальная скорость составляет до 90 км/ч, что подходит для городских и пригородных маршрутов.

«ПАЗ CityMax-8 демонстрирует хороший баланс между компактностью, вместимостью и комфортом. Шестимесячные испытания в реальных условиях эксплуатации покажут, насколько эта модель подходит для наших маршрутов», — отметили в Мострансавто.

Пассажиры могут оставить отзыв о новом автобусе в телеграм-боте генерального директора Мострансавто Андрея Майорова: https://t.me/Mayor_live_bot.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что удобство населения для властей имеет огромное значение, поэтому в регионе стараются регулярно обновлять подвижной состав «Мострансавто».

«В Подмосковье очень много жителей пользуются общественным транспортом. Только «Мострансавто» ежедневно перевозит свыше 1,6 млн пассажиров. Соответственно, все, что касается удобства, надежности пассажирских перевозок, для нас имеет особое значение», — заявил Воробьев.