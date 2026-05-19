В Королеве начали сборку пролета перехода у станции Подлипки

Строители приступили к сборке пролетного строения разноуровневого пешеходного перехода у станции Подлипки-Дачные в Королеве. Общая готовность объекта составляет 2%, завершить работы планируется во втором квартале 2027 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В городском округе Королев продолжается строительство разноуровневого пешеходного перехода через железнодорожные пути Ярославского направления МЖД. Сейчас на площадке работают 23 специалиста и задействовано пять единиц техники. Основные работы сосредоточены на устройстве фундаментов трех опор и укрупнительной сборке металлоконструкций. Строители также приступили к сборке первого пролетного строения, его готовность достигла 20%.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо решать проблему с зацеперами. РЖД и власти региона совместно работают над обеспечением безопасности на железной дороге.

«Мы сделали безопасность движения комплексной. Учитывая интенсивность, значимость железнодорожного сообщения, мы проводим (работу — ред.) вместе с РЖД и это очень важно, это их зона ответственности и наша зона ответственности. <...> Мне очень приятно, что мы не делим на свое и чужое, а совместно реализуем мероприятия», — сказал Воробьев.