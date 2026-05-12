В Королеве начали ремонт дороги на улице Богомолова

Капитальный ремонт муниципальных дорог продолжается в Королеве. Дорожники приступили к работам на улице Богомолова, где обновят участок протяженностью более 500 метров, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В 2026 году в рамках программы в наукограде отремонтируют семь улиц: Терешковой, Богомолова, Ярославский проезд, проезд Дзержинского, Институтский проезд, Дворцовый проезд и улицу Жуковского. Работы на улице Терешковой уже завершены.

Сейчас основные силы сосредоточены на улице Богомолова. На объекте начали замену бордюрного камня. Затем специалисты проведут фрезеровку старого асфальтового покрытия и приступят к укладке нового слоя.

Для ремонта используют современные асфальтобетонные смеси из отечественных материалов. Завершить все работы на улице Богомолова планируется до конца следующей недели.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.