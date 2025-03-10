В Королеве до 16 марта будут проходить рейды в рамках акции «Пешеходный переход»

С 10 по 16 марта сотрудники отдела Госавтоинспекции УМВД России по городскому округу Королев проведут профилактическое мероприятие «Пешеходный переход». Цель акции — снижение ДТП с участием пешеходов, а также уменьшение тяжести последствий наездов на них, сообщает пресс-служба администрации округа.

В ходе мероприятия в вечерние и утренние часы маршруты патрулирования экипажей ДПС будут сосредоточены вблизи пешеходных переходов, расположенных рядом с образовательными учреждениями и в районах с высокой интенсивностью движения пешеходов.

Госавтоинспекция напоминает всем участникам дорожного движения о важности использования световозвращающих элементов, которые значительно повышают видимость пешеходов в темное время суток. Это простое действие может помочь водителям заметить пешехода на дороге и предотвратить потенциальные аварии. Водителей призывают соблюдать правила дорожного движения, снижать скорость перед пешеходными переходами. Пешеходы, в свою очередь, должны удостовериться в безопасности своих действий и переходить дорогу только в установленном месте.

Водителям за невыполнение требований ПДД предусмотрены штрафы в размере от 1 500 до 2 500 рублей. Пешеходы, нарушающие эти правила, могут быть подвергнуты административному штрафу в размере 500 рублей.

Госавтоинспекция призывает всех граждан быть внимательными и осторожными на дороге, чтобы совместными усилиями создать безопасную среду для пешеходов и водителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.