В Королеве 25 сентября провели рейд на станции «Подлипки-Дачные»
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Представители администрации Королева, административно-пассажирской инспекции и ОАО «РЖД» 25 сентября провели профилактический рейд на станции «Подлипки-Дачные», сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Рейд прошел на станции «Подлипки-Дачные» Ярославского направления. Его цель — предупредить несчастные случаи среди пассажиров. Участники объяснили горожанам, почему нельзя ходить по железнодорожным путям и переходить их в неустановленных местах.
Горожанам напомнили о правилах прохода через регулируемые пешеходные переходы. При пересечении путей необходимо снимать капюшоны и наушники, чтобы следить за обстановкой.
Участники рейда также рассказали об ответственности за вмешательство в работу транспортной инфраструктуры — от административных штрафов до лишения свободы.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо решать проблему с зацеперами. РЖД и власти региона совместно работают над обеспечением безопасности на железной дороге.
«Мы сделали безопасность движения комплексной. Учитывая интенсивность, значимость железнодорожного сообщения, мы проводим (работу — ред.) вместе с РЖД и это очень важно, это их зона ответственности и наша зона ответственности. <...> Мне очень приятно, что мы не делим на свое и чужое, а совместно реализуем мероприятия», — сказал Воробьев.