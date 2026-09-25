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В Королеве 25 сентября провели рейд на станции «Подлипки-Дачные»

Транспорт

Фото - © администрация Королёва

Представители администрации Королева, административно-пассажирской инспекции и ОАО «РЖД» 25 сентября провели профилактический рейд на станции «Подлипки-Дачные», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Рейд прошел на станции «Подлипки-Дачные» Ярославского направления. Его цель — предупредить несчастные случаи среди пассажиров. Участники объяснили горожанам, почему нельзя ходить по железнодорожным путям и переходить их в неустановленных местах.

Горожанам напомнили о правилах прохода через регулируемые пешеходные переходы. При пересечении путей необходимо снимать капюшоны и наушники, чтобы следить за обстановкой.

Участники рейда также рассказали об ответственности за вмешательство в работу транспортной инфраструктуры — от административных штрафов до лишения свободы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо решать проблему с зацеперами. РЖД и власти региона совместно работают над обеспечением безопасности на железной дороге.

«Мы сделали безопасность движения комплексной. Учитывая интенсивность, значимость железнодорожного сообщения, мы проводим (работу — ред.) вместе с РЖД и это очень важно, это их зона ответственности и наша зона ответственности. <...> Мне очень приятно, что мы не делим на свое и чужое, а совместно реализуем мероприятия», — сказал Воробьев.