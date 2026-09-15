В Коломне завершили ремонт 58 км дорог в этом году

Дорожные службы завершили ремонт муниципальных и региональных дорог в Коломне, обновив около 58 км покрытия на 92 участках. Работы улучшили подъезд к социальным объектам и населенным пунктам округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В городском округе Коломна завершили ремонт муниципальных и региональных дорог. В порядок привели около 58 км автодорог, в том числе 30 км региональной сети. Это наибольший в Подмосковье объем ремонта региональных дорог по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году.

Депутат Государственной думы Никита Чаплин 14 сентября сообщил, что дорожный план округа на 2026 год выполнен на 100%. Работы провели на 92 участках, ими затронуты интересы более 200 тыс. жителей. Обновленные дороги обеспечивают проезд к школам, детским садам, поликлиникам, железнодорожным станциям и другим социальным объектам.

«В Коломне дорожный план на 2026 год выполнен на 100%: отремонтированы 92 участка, и это напрямую касается более 200 тысяч жителей округа», — отметил Чаплин.

На двух участках между трассой М-5 «Урал» и деревней Новая заменили 12,5 км покрытия. Дорога ведет к станции Хорошово, фельдшерско-акушерскому пункту, дому культуры, школе, детскому саду и часовне Николая Чудотворца. На улице Астахова обновили около 1,5 км полотна, улучшив проезд к лесопарку 50-летия Октября, социальным объектам, молодежному центру «Русь» и станции озерской ветки «Проезд Станкостроителей (6 км)».

Работы также завершили на дорогах между деревней Нестерово и поселком Павлова, деревней Колодкино и поселком Проводник, от деревни Апраксино до Акатьевского шоссе, между деревнями Ильинское и Хлопна, а также у деревни Солосцово.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.