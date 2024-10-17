В Коломне завершили капитальный ремонт дороги по улице Пароходной

В Коломне на улице Пароходной завершили капитальный ремонт автомобильной дороги. Строители создали дополнительную выделенную полосу для левого поворота, что позволило увеличить пропускную способность и ликвидировать заторы на участке, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Похожие работы у нас стартовали на пересечении улицы Октябрьской революции с Окским проспектом. Здесь мы расширим автомобильную полосу для правого поворота, чтобы предупредить возникновение пробок на перекрестке», — сказал первый заместитель главы округа Денис Лубяной.

Дополнительную полосу обустроили от пересечения с улицей Октябрьской революции до улицы Заводской.

В этом году в городском округе Коломна дорожные службы привели в порядок около 30 километров дорожного покрытия. Это четыре региональных и 47 муниципальных участков.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.