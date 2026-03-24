В Коломне в мае начнется ремонт 72 км дорог

Масштабный ремонт региональных и муниципальных дорог стартует в Коломне в мае 2026 года и продлится до октября. В программу вошли 83 муниципальных участка и восемь региональных отрезков общей протяженностью около 72 км, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В 2026 году в городском округе запланирован самый большой в Подмосковье объем ремонта региональной дорожной сети по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» — почти 30 км на восьми участках. По объему работ на муниципальных дорогах Коломна также вошла в тройку лидеров.

«В 2026 году в программу ремонта включены 83 муниципальных участка автомобильных дорог. Общая протяженность ремонта составляет почти 42 км, площадь — 195 тысяч квадратных метров. Ремонт затронет 38 участков в границах Коломны и Озер, 45 — в сельских населенных пунктах. На 20 км обновят асфальтобетонное покрытие, еще 22 км — это дороги с грунтовым и щебеночным покрытием», — рассказал 23 марта начальник отдела дорожного хозяйства управления благоустройства и дорог администрации городского округа Коломна Евгений Гуров.

Самые протяженные муниципальные участки расположены в Шеметове, Апраксине, Пирочах, Щепотьеве, Новом Бобреневе, Радужном и микрорайоне Подлипки в Коломне. На региональной сети крупнейший ремонт пройдет на трассе Егорьевск — М-5 «Урал»: на отрезке от села Чанки до деревни Новая приведут в порядок 13,7 км дороги.

При формировании программы учитывали износ покрытия, близость социальных объектов и обращения жителей. В перечень включили дороги в деревне Шапкино рядом с участками многодетных семей, участки по обращениям ветеранов спецоперации в Пирочах и на улице Бочманово в Коломне, подъезды к школам на улице Леваневского и в поселке Радужный, а также дороги в Михееве, Горках и Черкизове.

«Сейчас проводятся закупочные процедуры, к ремонту приступим при наступлении благоприятных погодных условий. Ориентировочные сроки — с мая по октябрь», — отметил Евгений Гуров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал обратить внимание на важность доступной городской среды для маломобильных групп граждан.

«Сколько таких мест в Коломне, Серпухове, которые мы в рамках строительства дорог, тротуаров, благоустройства парков и скверов должны соответственно трансформировать в доступную среду? Это тема не новая, она получила дополнительный запрос», — сказал Воробьев.