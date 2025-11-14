В Коломне устранили дефекты покрытия на дорогах

За неделю специалисты устранили ямы на дорогах в городе Озеры, в деревнях Субботово, Негомож, в селе Гололобово и на Акатьевском шоссе вблизи села Горы.

Ежедневно в округе в среднем устраняют порядка 60 дефектов дорожного покрытия. В настоящее время ямочный ремонт продолжается не только в Коломне, но и во всех округах Подмосковья. В рамках зимнего содержания ямочный ремонт проводится с применением литого асфальтобетона и холодной асфальтобетонной смеси.

Инспектирование ямочности и ямочный ремонт проводятся регулярно, а участки дорог ежедневно определяются по результатам обследований, учитывая погодные условия. Качество выполнения работ оценивается с помощью системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ), в которой все проведенные работы фиксируются с использованием фотоматериалов и занесением их в базу данных.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.