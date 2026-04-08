В Коломне устранили более 2600 дефектов дорог к 7 апреля

В городском округе Коломна продолжается ямочный ремонт дорог. По состоянию на 7 апреля на муниципальной сети устранили 2624 дефекта покрытия, в том числе по обращениям жителей на портал «Добродел» и в администрацию, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы ведутся ежедневно. Подрядные организации выполняют план по устранению 60–70 ям в сутки. Сейчас для ремонта применяют литую асфальтобетонную смесь.

«План по устранению 60–70 ям в день подрядчиками выполняется. Для ремонта используется литая асфальтобетонная смесь. При наступлении устойчивой теплой погоды подрядчики перейдут на традиционную асфальтобетонную смесь», — сообщил 8 апреля начальник отдела дорожного хозяйства управления благоустройства и дорог администрации городского округа Коломна Евгений Гуров.

Основной этап дорожного ремонта стартует не позднее мая, а при благоприятной погоде — раньше. Уже определены три подрядные организации, которым предстоит до ноября отремонтировать 83 участка муниципальных автомобильных дорог.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.