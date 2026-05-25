В Коломне строят временный мост через Северку в Непецино

В селе Непецино городского округа Коломна на время капремонта моста через реку Северку обустраивают временный мост и объездную дорогу. Основное сооружение на Рязанском шоссе обновляют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На период капитального ремонта движение транспорта организуют по временной объездной дороге. Специалисты уже демонтировали конструкции на подходах к основному мосту длиной более 80 метров, смонтировали сваи, крайние и промежуточные опоры временного сооружения, а также его пролетное строение и мостовое полотно.

«Сейчас специалисты выполняют работы по устройству насыпи временной дороги и устанавливают мачты освещения», — пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

В работах задействованы 13 человек и четыре единицы техники: кран, каток, экскаватор и погрузчик. Далее строители устроят дорожную одежду и подходы, установят знаки, барьерное и перильное ограждение и приступят к капитальному ремонту основного моста, построенного в 1990 году.

Запустить рабочее движение по обновленному сооружению планируют в конце 2026 года. Это обеспечит удобный проезд к социальным объектам, ж/д станции Непецино, малонаселенным пунктам и трассе М-5 «Урал».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.

Также важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями, подчеркнул Воробьев.