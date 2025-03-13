сегодня в 18:28

В Коломне стартовали работы по восстановлению дорожной инфраструктуры после зимы

В Коломне приступили к восстановлению дорог и дорожной инфраструктуры после зимы. Всего округе 1 275 километров муниципальных автомобильных дорог, за состоянием которых следят четыре подрядные организации, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Они располагают парком из 58 единиц специализированной техники, включая поливомоечные машины, погрузчики, самосвалы и грейдеры. Эти ресурсы позволяют оперативно реагировать на возникающие проблемы и поддерживать дороги в надлежащем состоянии.

Особенное внимание уделяется подготовке к весенне-летней эксплуатации. Помимо асфальтовых покрытий, рабочие планируют привести в порядок остановочные павильоны, дорожные знаки, ограждения, бордюры, полосы отвода, дренажные системы и водостоки.

«Ямочный ремонт продолжаем в режиме 24/7. С начала года на муниципальных дорогах выявлено более 2700 ям. Наведем чистоту на дорогах Коломны и Озер уже к началу мая», — отметил глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев.