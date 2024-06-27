В Коломне продолжается капитальный ремонт дорог

На территории городского округа Коломны продолжаются работы по ремонту дорог. На сегодняшний день план ремонта выполнен на 60%. Об этом сообщает администрация округа.

«Сами объемы большие. Соответственно на улице Добролюбова и на улице Ленина специалисты закончили установку бортового камня. На этой неделе приступаем к укладке асфальта. На сегодняшний день план ремонта выполнен практически на 60%. Это и строительство, и капитальный ремонт дорог, которые мы асфальтируем, и сельские дороги, которые мы переводим в переходный тип покрытия, а также укладка асфальта», — рассказал начальник отдела дорожного хозяйства и транспорта Василий Климкин.

Всего в этом году на территории нашего муниципалитета отремонтируют около 30 километров региональных и муниципальных дорог.

Посмотреть план ремонта дорог можно на официальном сайте администрации.

убернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.