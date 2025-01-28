В Коломне приступили к ямочному ремонту дорог

Весенняя погода за окном позволила стартовать ямочному ремонту в городском округе Коломна раньше обычного. Температурные перепады, характерные для этой зимы, приводят к активному разрушению асфальтового полотна. Поэтому уже сейчас поступает много обращений от жителей по состоянию дорог, сообщает пресс-служба админстрации округа.

Так, с начала года было зарегистрировано около 1 800 ям на региональных и муниципальных дорогах, из них более 1 200 уже устранили дорожные службы.

Как пояснили в администрации округа, такие работы в преддверии начала планового ремонтного сезона позволяют ликвидировать ненормативные дефекты на дорогах.

При ямочном ремонте дорожные службы используют литой асфальтобетон, что позволяет обеспечить необходимое качество даже при нынешних погодных условиях.

Обследование дорог в округе на выявление дефектов осуществляется ежедневно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.