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В Коломне ограничат движение транспорта во время фестиваля «Лука-море»

В день проведения фестиваля «Лука-море» в Коломне ограничат движение и парковку транспорта, сообщили в местной администрации.

Напомним, мероприятие пройдёт 1 сентября. Программа начнётся в 15:00. Сбор гостей — у парковой скульптуры «Счастье наше, луковое» в селе Мячково.

Ограничение парковки и движения транспорта будет длиться с 14:00 до 19:00. Проезд временно закроют на дороге «Коломна — Черкизово — Непецино — Шкинь».

Напомним, «Лука-море» — ежегодный фестиваль урожая. Гостей ждёт сельскохозяйственная ярмарка, ремесленные ряды, конкурсы, народные игры и забавы. Главным событием мероприятия станет выбор самой длинной косы из Мячковского лука. Мастерицы поделятся секретами «луковой прически», которая позволит сохранить полезные свойства этого овоща на всю зиму.

Для маленьких гостей организаторы подготовки детские игровые активности. Для поклонников творчества — разнообразные мастер-классы, на которых можно будет создать что-то особенное своими руками. Для любителей фотографий — необычные локации в деревенском стиле.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.