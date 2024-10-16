В Коломне обустроили переходно-скоростную полосу длиной 150 метров

В Коломне дорожники завершили устройство переходно-скоростной полосы на ул. Пароходной длиной 150 метров, сообщили в Минтрансе Подмосковья. Силами администрации округа полосу обустроили от пересечения с улицей Октябрьской Революции до улицы Заводской, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Переходно-скоростная полоса позволит сделать движение на перекрестке удобнее и повысит пропускную способность. Такие полосы обустраиваются на перекрестках, чтобы снизить количество аварийных ситуаций и заторов, сделать поворот удобнее и безопаснее за счет ликвидации помех прямому направлению движения.

В ведомстве напомнили, что ранее сделали переходно-скоростные полосы на примыкании ко 2-му Успенскому шоссе у д. Матвейково в Одинцовском округе, на выезде из с. Ангелово и у ЖК «Ильинские Луга» на дороге «Глухово — Николо-Урюпино» в Красногорске.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.