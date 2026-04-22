В Коломне обсудили ограничения проката электросамокатов

В городском округе Коломна продолжается онлайн-голосование об использовании электросамокатов в городской среде. По данным администрации, к опросу уже присоединились более 3 тыс. жителей. Около 70% участников считают поездки на самокатах небезопасными.

Главным недостатком кикшеринга респонденты называют угрозу для пешеходов. Более 25% опрошенных также отметили, что брошенные самокаты портят внешний вид города.

Тему эксплуатации средств индивидуальной мобильности обсудили 20 апреля на круглом столе в администрации округа. Его провел председатель совета депутатов Николай Братушков. В обсуждении участвовали представители профильных управлений, депутаты, общественная палата, сотрудники ГИБДД и полиции, а также молодежный парламент и совет по развитию территорий.

Участники рассмотрели промежуточные итоги голосования и условия работы кикшеринговых компаний. По итогам встречи было принято решение о необходимости ограничений на прокат электросамокатов. Обсуждение этого вопроса продолжится.

Онлайн-голосование завершится 24 апреля в 17:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.