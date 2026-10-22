В Коломне обновляют автобусный парк для маршрута №2

Три новых автобуса КАВЗ-4270 будут обслуживать маршрут №2 от совхоза «Озеры» до деревни Болотово в городском округе Коломна, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Временно исполняющий полномочия главы городского округа Коломна Виктор Верещагин 21 октября осмотрел новые автобусы на производственном участке «Озеры» межмуниципального автотранспортного предприятия №2 «Мострансавто» и пообщался с сотрудниками.

«При поддержке губернатора Андрея Юрьевича Воробьева продолжаем обновлять автопарк. Новая техника — это комфорт и удобство не только для пассажиров, но и для работы водителей», — отметил Виктор Верещагин.

Каждый из трех автобусов КАВЗ-4270 вмещает до 90 пассажиров, в том числе 28 сидя. Низкий пол и механическая аппарель облегчают посадку и высадку маломобильных пассажиров и родителей с колясками. В салоне предусмотрена просторная площадка, а системы отопления, вентиляции и кондиционирования поддерживают комфортную температуру в любое время года.

Электронные табло и звуковое оповещение сообщают об остановках. Пассажиры могут зарядить мобильные устройства через USB-разъемы. Для безопасности установлены камеры видеонаблюдения в салоне и по периметру автобуса, а также система защиты дверей от защемления.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что удобство населения для властей имеет огромное значение, поэтому в регионе стараются регулярно обновлять подвижной состав «Мострансавто».

«В Подмосковье очень много жителей пользуются общественным транспортом. Только «Мострансавто» ежедневно перевозит свыше 1,6 млн пассажиров. Соответственно, все, что касается удобства, надежности пассажирских перевозок, для нас имеет особое значение», — заявил Воробьев.