В Коломне начались ремонтно-восстановительные работы на трамвайном переезде через перекресток улиц Красногвардейская и Льва Толстого. МУП «Коломенский трамвай» проводит здесь реконструкцию асфальтового покрытия, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Из-за того, что на данном участке дорожного полотна просел асфальт, трамвайные рельсы выступали выше нормативных значений. Сейчас на переезде идут восстановительные работы, которые завершатся к концу рабочей недели», — прокомментировали в отделе безопасности дорожного движения и транспорта администрации городского округа Коломна.

На время проведения работ движение автотранспорта через перекресток улиц Красногвардейская и Льва Толстого временно ограничили. При этом на график движения трамваев ремонт не повлиял. Завершить работы на переезде планируется 28 ноября.

Осенью в Коломне МУП «Коломенский трамвай» уже привел в порядок еще один переезд через трамвайные пути — на перекрестке Окского проспекта и улицы Октябрьской революции. В дальнейших планах у предприятия — капитальный ремонт переезда на пересечении проспекта Кирова и улицы Ленина, а также съезда на улицу Спортивную с улицы Октябрьской революции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.