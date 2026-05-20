В Коломне начали ремонт дороги в селе Нижнее Хорошово

Ремонт участка региональной дороги стартовал 18 мая в селе Нижнее Хорошово городского округа Коломна. Подрядчик обновляет улицу Николая Птицына на отрезке от Шоссейной улицы до развязки с Новорязанским шоссе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы ведутся на участке региональной трассы «Егорьевск – М-5 «Урал» – Старое Бобренево». Строители уже сняли старое асфальтовое покрытие и приступают к укладке нового. Общая протяженность ремонтируемого отрезка превышает 1,7 километра.

В 2026 году в городском округе Коломна планируют обновить более 70 километров региональных и муниципальных дорог. Ремонт затронет городские улицы, сельские дороги и участки загородных трасс.

Самые протяженные работы на муниципальной сети пройдут в населенных пунктах Шеметово, Апраксино, Пирочи, Щепотьево, Новое Бобренево, Радужный, а также в микрорайоне Подлипки в Коломне. На региональной сети крупнейший участок — 13,7 километра трассы «Егорьевск – М-5 «Урал»» от села Чанки до деревни Новая.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев.