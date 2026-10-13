В Коломне начали реконструкцию дорог с улицы Непобедимого

Реконструкция дорог в Коломне к 850-летию города в 2027 году началась с улицы Непобедимого. Участок от улицы Октябрьской революции до Красногвардейской перекрыли для первого этапа работ, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Коломне начался первый этап масштабной реконструкции дорог в рамках подготовки к 850-летию города в 2027 году. Для работ перекрыли улицу Непобедимого на участке от улицы Октябрьской революции до Красногвардейской.

В ближайшее время рабочие снимут старый асфальт, подготовят основание и уложат новое покрытие. Здесь построят тротуары и переустроят инженерные коммуникации по стандарту «Чистое небо», убрав нависающие провода. На трамвайной остановке обновят площадку и установят павильон.

«Дорожные работы не повлияют на движение общественного транспорта. Для родителей учеников школы «Надежда» оборудуют временную парковочную зону со стороны улицы Непобедимого для высадки детей. А светофор, расположенный на перекрестке с улицей Октябрьской революции, в будущем демонтируют», — рассказал 13 октября начальник отдела безопасности дорожного движения и транспорта администрации городского округа Коломна Владислав Сарычев.

Всего проект реконструкции к юбилею Коломны охватывает 15 автомобильных дорог в центральной и исторической части города.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пешеходные переходы и парковки у школ должны быть обустроены — это имеет большое значение. Дорога до школы должна быть безопасной для детей.

«Кроме качества образования и безопасности, еще один важный момент <…> — это все, что касается пешеходных переходов и парковок. У нас ряд школ, в частности, и в Лобне, и в Жуковском, и в ряде других муниципалитетов должен иметь хорошую доступность», — сказал Воробьев.