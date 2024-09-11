В Коломне на станции Голутвин начнут останавливаться поезда дальнего следования

На станции Голутвин в Коломне начнут останавливаться два пассажирских поезда дальнего следования. Оба поезда ходят по одинаковому расписанию, вне курортного сезона — через день, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По данным Российских железных дорог, в Голутвине с 15 декабря будут совершать посадку и высадку пассажиров поезда № 267/268 Москва — Адлер — Москва и 303/304 Москва — Сухум — Москва.

С Казанского вокзала Москвы составы отправляются в 19:50, прибывают в Голутвин в 21:32.

Так, 15 декабря в 21:32 можно совершить посадку в Голутвине на поезд № 267 и 17 декабря в 5:11 без пересадок прибыть в Адлер. Или выехать из Адлера на поезде № 268 в 19:48 17 декабря и выйти в Голутвине в 3:06 19 декабря.

Поезд № 303 впервые остановится в Голутвине 16 декабря в 21:32 и прибудет в Сухум 18 декабря в 10:43. В обратном направлении поезд № 304 выедет из Сухума 16 декабря в 14:23 и остановится в Голутвине в 3:06 ночи 18 декабря.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.