В Коломне на Голутвинском наплавном мосту открыли движение

В Коломне на Голутвинском наплавном мосту открыли движение, сообщили в Минтрансе Подмосковья. Для комфорта местных жителей специалисты «Мосавтодора» выполнили работы по замене деревянного настила раньше планируемого срока, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

На наплавном мосту протяженностью больше 137 метров дорожники обновили более 480 кв. м покрытия для безопасности пешеходов.

Голутвинским наплавным мостом ежедневно пользуется 1 200 человек, он является важным звеном дорожной инфраструктуры в Коломне и обеспечивает пешеходное сообщение между окружным центром и селами Сергиевское и Пестриково, а также поселком Сергиевский.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.