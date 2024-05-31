В Коломне капитально отремонтируют асфальтовое покрытие во дворах

В городском округе Коломна капитально отремонтируют асфальтовое покрытие во дворах. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируются за счет средств бюджета городского округа Коломна.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по модернизации асфальтовых и иных покрытий с дополнительным благоустройством на дворовых территориях в городском округе Коломна», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

В единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме выполнение работ по модернизации асфальтовых и иных покрытий с дополнительным благоустройством на дворовых территориях в городском округе Коломна Московской области по адресу: Коломна, ул. Зеленая, дома № 32,34; ул. К. Либкнехта, 29а, 29б; г. Коломна, ул. Гражданская, 116; Коломна, ул. Октябрьской революции, дом № 427а, 427б; Коломна, Окский пр-т, 26, 19; ул. Малышева, дома № 16, 18; ул. Зеленая, 2а.

В рамках выполнения работ по модернизации асфальтовых и иных покрытий с дополнительным благоустройством на дворовой территории к ноябрю 2024 года будут произведены ремонты тротуаров, проездов, устройство парковочного пространства и обустройство.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.