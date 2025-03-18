В Коломне и Озерах проведут ремонт 85 км дорог

Около 85 километров региональных и муниципальных дорог отремонтируют в городском округе Коломна в этом году. Это один из самых больших планов дорожного ремонта среди подмосковных муниципалитетов, сообщает пресс-служба администрации округа.

При благоприятной погоде подрядчики начнут работы в апреле, а завершат ремонт в сентябре. В списке региональных дорог, которые отремонтируют в городском округе — 17 участков общей протяженностью 60 километров. Среди них трасса Коломна — Озеры, дороги Коломна — Малино, Пески — Елино, Черкизово — Пески — Рождественка, а также площадь Коммунистическая и улица Калинина в Озерах и другие.

«На муниципальной дорожной сети в этом году капитально отремонтируют дорогу в деревне Воловичи. Текущий ремонт проведут в Коломне на улицах Малышева, Левшина, Известковая, Заводская, Паровозная и многих других. Продолжим ремонт дорог в микрорайоне Подлипки. Кроме того, к 100-летию города приведем в порядок улицы Железнодорожную и Сидоренко в Озерах», — рассказал заместитель главы городского округа Коломна Денис Лубяной.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.