В колледже «Подмосковье» учащимся объяснили правила использования электросамокатов

Старший помощник городского прокурора София Духина в колледже «Подмосковье» в Химках перечислила учасимся наиболее частые ошибки, из-за которых случаются ДТП, и привела конкретный пример: нарушителя, который управлял самокатом в нетрезвом виде и грубо превышал скорость, впоследствии лишили водительского удостоверения. Об этом сообщила пресс-служба подмосковной проуратуры.

Важные ограничения скорости, которые стоит запомнить:

на тротуаре — максимум 25 км/ч;

в жилых зонах и дворах — не более 20 км/ч;

на парковых территориях и в местах с высокой проходимостью — от 5 до 15 км/ч.

Встреча проходила в режиме открытого разговора. Студенты могли задать любые вопросы, делились случаями из собственной жизни. Многие ребята признались, что соблюдают правила осознанно, поскольку хорошо понимают, какую ответственность влекут за собой их нарушения.

«Правосознание — это ключевая история не только для юриста, но в целом для любого гражданина. Основа нашего будущего и настоящего — это молодое поколение. Их нужно не только защищать, но и поддерживать, подбадривать, помогать определиться с тем, кем они хотят стать в будущем», — подчеркнула София Духина.

Скоро наступит лето, число самокатов на улицах вырастет. Давайте обойдемся без штрафов и травм.