В колледжах Петербурга планируют обучать правилам пользования электросамокатами

Пресс-служба комитета по транспорту Санкт-Петербурга рассказала о возможном внедрении правил безопасного пользования средств индивидуальной мобильности в образовательные программы колледжей, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

Специалистами был разработан обучающий курс, содержащий видеоуроки и тесты, которые сейчас находятся на согласовании в Министерства просвещения.

На встрече транспортного руководства блока с компаниями, которые предоставляют в аренду электрические самокаты, также поднимался этот вопрос. Перед началом сезона активного пользования СИМ в Петербурге обсуждались вопросы организации стоянок, создания единого бренда для аренды, а также объединения всех кикшеринговых операторов для более эффективного решения задач. Сообщается и о возможности верификации пользователей арендных сервисов через «Госуслуги».

Ежегодно между кикшеринговыми компаниями и комитетом по транспорту заключается договор, в котором содержатся правила пользования СИМ в пределах города. В последней редакции 2024 г. документ постановил, что электросамокаты могут двигаться со скоростью не более 20 км/ч с полным запретом передвижения в 36 зонах. В 175 участках города скорость не должна превышать 15 км/ч.