В Клину завершают ремонт моста на улице Чайковского

Дорожные службы 21 и 22 мая проводят ямочный ремонт на мосту на улице Чайковского в Клину. До конца дня в пятницу рабочие планируют уложить новый асфальт и заделать около 40 ям, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы выполняют методом «карт». Сначала специалисты намечают границы участков нарезчиком швов, затем отбойным молотком вырезают поврежденные фрагменты покрытия. По словам специалистов, в условиях моста это наиболее подходящий способ, так как использовать фрезу здесь затруднительно, поэтому часть операций проводят вручную.

После демонтажа старого покрытия участки очищают и обрабатывают битумной эмульсией, чтобы обеспечить лучшее сцепление нового слоя. Затем дорожники укладывают асфальт и уплотняют его катком. Всего на мосту планируют отремонтировать около 40 ям общей площадью 100–120 квадратных метров.

С начала сезона подрядчики «Чистого города» уже обновили покрытие на улицах Карла Маркса, 50 лет Октября, Староямской, Ленина и других. В общей сложности в округе заасфальтировано около 3 тыс. квадратных метров. Ремонт продолжится и на других улицах Клина.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.

Также важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями, подчеркнул Воробьев.