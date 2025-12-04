В Клину восстановили движение по дороге у деревни Масюгино после ремонта

Движение транспорта по дороге «Обход Высоковска» – Саньково в районе деревни Масюгино восстановили утром 4 декабря после аварийного ремонта дорожного покрытия, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Клину продолжается строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва – Санкт-Петербург», подрядчиком выступает ООО «Транстроймеханизация». Для транспортировки строительных грузов используется дорога «Обход Высоковска» – Саньково.

Из-за интенсивного движения большегрузов массой свыше 50 тонн на этом участке произошло разрушение дорожного покрытия. 3 декабря дорожные службы провели аварийное восстановление провала полотна с помощью щебня и асфальтовой крошки. Однако ночью покрытие вновь было повреждено грузовыми машинами.

Утром 4 декабря был создан оперативный штаб с участием представителей РОАД и подрядчика. На место прибыла глава городского округа Клин Инна Федотова. Дорожники локально восстановили покрытие, установили знаки ограничения тоннажа до 20 тонн, а движение строительной техники ВСМ временно приостановили до завершения ремонта дороги и моста. Для контроля выставлены экипажи ГАИ.

Движение по дороге возобновлено. Власти продолжают прорабатывать дальнейшее восстановление участка.

