В Клину стартовал ямочный ремонт на автодорогах регионального значения

Дорожные службы Московской области приступили к активной ликвидации дефектов покрытия. Сейчас в городском округе Клин специалисты «Мосавтодора» трудятся на трассе МБК «Белозерки». Темп работ — высокий, в том числе, за счет частичного перехода на горячую асфальтобетонную смесь, сообщает пресс-служба администрации Клина.

«Именно литой асфальт применяется для ямочного ремонта во время зимы. Технология такая. Фрезеруем выбоины сначала изначально. Высчитываем необходимое количество асфальта. Производим смет, заливаем смесь и отсыпаем потом гранитным отсевом», — пояснил дорожный мастер производственного комплекса «Высоковский» РУАД 1 ГБУ МО «Мосавтодор» Артем Мочулов.

На производстве ямочного ремонта на этом участке задействовано более 10 единиц техники и около 20 сотрудников. Это водители, дорожные рабочие, мастера и другие. Ямочный ремонт является важной частью содержания дорог. От его качества напрямую зависит безопасность участников дорожного движения. Устранение выбоин проводится круглый год. Обследование дорог на выявление дефектов осуществляется ежедневно.

«Приезжает специалист, проводит оцифровку и дефектовку, заносит их в специальную программу. Потом подрядчики из этой программы получают задание, устраняют и фототчетом затем размещают в этой же программе. На этом участке у нас 27 километров. Сегодня мы заканчиваем. И затем отправимся на трассу «Золино — Опалево». И так мы переходим по всем дорогам, где есть задания», — рассказал начальник производственного комплекса «Высоковский» РУАД 1 ГБУ МО«Мосавтодор» Феликс Журавлев.

В первую очередь проводится ремонт «аварийных ям» (в течение суток с момента выявления дефекта), затем на центральных дорогах в городах и вылетных трассах — 3 суток, на городских дорогах — 5 суток, в деревнях и между деревнями от 7до 10 суток. Силами производственного комплекса «Высоковский» с начала года в городском округе Клин устранили более 2,5 тыс. ям. Работы по приведению дорожного полотна в нормативное состояние продолжаются.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.