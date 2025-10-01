В Клину перекрыли опасный переход

Нелегальный переход через железнодорожные пути в шестом микрорайоне города Клин долгое время доставлял беспокойства как работникам РЖД, так и властям округа. Это место неоднократно перегораживали, но люди, спешащие на электричку, ломали ограждение и использовали самый короткий, но при этом опасный, путь на ж/д платформу. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«В 2025 году уже зафиксировано два смертельных случая в данном месте. Администрация городского округа Клин систематически борется с несанкционированными проходами в целях обеспечения безопасности жителей. В связи с тем, что металлические ограждения систематически демонтируются жителями для осуществления прохода, было принято решение установить фундаментные блоки, железобетонные», — отметил Максим Бружинскас, начальник дорожного отдела МАУ «Чистый город».

Местных жителей блочный заслон не обрадовал. Но это важный аргумент, чтобы задуматься о безопасности жизни и здоровья. Специалисты администрации городского округа Клин также предусмотрели в этом месте камеры фото-видео фиксации. Теперь всех, кто попадется на незаконном переходе, может ожидать штраф.

С 1 января 2025 года он увеличен до 500 рублей. Напомним, переход ж/д путей возможен только в специально оборудованных для этого местах: пешеходных переходах, тоннелях, мостах, железнодорожных переездах, путепроводах и других местах, обозначенных информационными знаками.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо решать проблему с зацеперами. РЖД и власти региона совместно работают над обеспечением безопасности на железной дороге.

«Мы сделали безопасность движения комплексной. Учитывая интенсивность, значимость железнодорожного сообщения, мы проводим (работу — ред.) вместе с РЖД и это очень важно, это их зона ответственности и наша зона ответственности. <…> Мне очень приятно, что мы не делим на свое и чужое, а совместно реализуем мероприятия», — сказал Воробьев.