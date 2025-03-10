В Клину отремонтировали около 1 тыс ям на дорогах с начала года

С начала 2025 года в городском округе Клин отремонтировали 1 000 ям. Работы проводятся методом ямочного ремонта. С учетом погодных условий дорожники работают горячей и холодной асфальтобетонной смесью, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В городском округе Клин работы по ямочному ремонту проводят две подрядные организации. На дорогах с автобусным сообщением — ООО «Столица», а на дорогах муниципальной дорожной сети силами МАУ «Чистый Город».

На текущей неделе с 10.03 по 16.03 работы по ямочному ремонту будут проводиться по всему городу.

В понедельник, 10 марта дорожники работают на улице 60 лет Комсомола в 5-м микрорайоне.

Во вторник, 11 марта ямочный ремонт проведут на Бородинском проезде, где расположено несколько учреждений образования и здравоохранения.

В среду, 12 марта ямочный ремонт планируют провести на улицах Чайковского и Садовой.

В четверг, 13 марта дорожные работы проведут в шестом микрорайоне на улицах Молодежная и Калинина вблизи СОШ № 8 и детских садов «Жемчужинка» (шестое отделение) и «Золотой ключик».

В пятницу, 14 марта работы пройдут на улице Клинская в пятом микрорайоне. График работ, по распоряжению Главы округа Алены Сокольской, должен быть опубликован в местных СМИ и социальных медиа для удобства автомобилистов Клина. Перед работами по ямочному ремонту дороги в обязательном порядка прометаются, смет убирают машиной-пылесосом, находящемся в МАУ «Чистый город» или вручную в труднодоступных местах.

Уже с апреля на смену ямочному ремонту придет ремонт дорожными картами и капитальные дорожные работы в рамках госпрограммы. Задачу приступить к работам по приведению территорий после зимы обозначил сегодня Губернатор области А. Ю. Воробьев на ВКС с главами муниципалитетов.

«В столичном регионе установилась теплая и сухая погода — самое время привести в порядок после зимы наши дороги и улицы, дворы и парки, автобусные остановки. В этом году температура позволяет начать работы раньше, поэтому прошу глав уже сейчас вывести технику и людей на уборку, — сказал Воробьев.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.