В Клину дорожники ремонтируют до 60 ям в день

Дорожные службы городского округа Клин 15 июня продолжили ямочный ремонт в поселке 31 Октября и на нескольких улицах города. За день бригада способна устранить от 2 до 60 выбоин, а всего с начала года ликвидировано более 1000 ям, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

15 июня техника и рабочие трудились в поселке 31 Октября, где привели в порядок несколько проблемных участков. Перед укладкой асфальта дорожникам приходится устранять последствия дождей. Чтобы новое покрытие не разрушилось через несколько дней, участок предварительно просушивают.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.