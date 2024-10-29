В Клину автобусный маршрут продлили по просьбам жителей частного сектора

С 29 октября в расписание автобусного маршрута № 16 добавлен новый остановочный пункт в микрорайоне Западный, что обеспечит удобное транспортное сообщение для жителей частного сектора, позволяя им вовремя добираться на работу и учебу. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Кроме того, на автомобильной дороге А-108 на маршруте Клин-Стреглово завершено обустройство остановки в районе улицы Осенней. Автобусы будут отправляться с нового остановочного пункта в 7:23, 8:56, 13:00, 14:32, 16:05 и 18:43. Актуальное расписание можно найти на сайте администрации городского округа Клин или на самой остановке.

Жители микрорайона Западный в сентябре обратились к администрации с просьбой организовать автобусное сообщение. Ранее автобус в этот район не ходил. В результате была разработана и согласована новая схема маршрута, а также построена площадка для разворота и стоянки автобусов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», - отметил губернатор.