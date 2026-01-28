сегодня в 16:47

В Клинском округе очистили подъездные пути на железнодорожной станции

Сотрудники предприятия промышленного железнодорожного транспорта очистили подъездные пути и платформы на железнодорожной станции Клина после снегопада.

В городском округе Клин продолжается ликвидация последствий снегопада на железнодорожной станции. Утром сотрудники предприятия промышленного железнодорожного транспорта очистили платформы и территорию вокзала от снега. Особое внимание уделили уборке подъездных путей, которые используются для загрузки и выгрузки грузовых вагонов.

Транспортные специалисты вручную очищают стрелочные переводы, необходимые для перевода подвижного состава с одного пути на другой. Главные пути, по которым следуют электрички и поезда, убирает специализированная техника РЖД.

Движение электричек на Ленинградском направлении осуществляется по расписанию. На привокзальной площади с сегодняшнего дня работает мобильный пункт обогрева, где пассажиры могут согреться и выпить чай.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.