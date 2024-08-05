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В Клин поступило еще два новых автобуса для пассажирских перевозок

Еще два новых автобуса вышли на регулярные рейсы городского округа Клин. Новые автобусы теперь курсируют по маршруту № 44 «Клин — Языково — Нарынка» и маршруту № 46 «Клин — Рогачево — Лучинское», сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Речь идет про автобусы марки ЛиАЗ 5292. Это Российский городской низкопольный автобус большого класса производства Ликинского автобусного завода (Московская область). Автобус предназначен для работы на маршрутах с интенсивным пассажиропотоком. Он оснащен системой наклона кузова «книлинг», большой накопительной площадкой, специальными креплениями для инвалидных колясок и аппарелью для въезда/съезда.

В середине июля в Клин поступило 3 новых автобуса. Их запустили на сельские маршруты № 22 «Клин — Зубово — Соголево», № 27 «Клин — Андрианково — Орлово» и № 49 «Клин — Давыдково — Соголево».

Ранее сообщалось, что с начала 2024 года автопарк Клинского филиала компании «Мострансавто» выпустил на регулярные маршруты г/о Клин 16 новых транспортных средств.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.