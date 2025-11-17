В Кемерове впервые вышел на маршрут троллейбус с новым номером

Понедельник в Кемерове ознаменовался запуском нового маршрута № 1А. Троллейбус, за который активно голосовали пользователи портала «Кузбасс онлайн», теперь курсирует по городским улицам, радуя местных жителей. Горожане уже успели не только увидеть его на остановках, но и воспользоваться им. Фотографии долгожданного троллейбуса предоставили Сiбдепо очевидцы.

Фото - © Сiбдепо

Маршрут пролегает через Ленинградский проспект и улицу Марковцева. Несмотря на существование маршрута № 1, в городе был создан аналогичный, но с увеличенной протяженностью. Целью нововведения является улучшение транспортной доступности для жителей новых районов, обеспечивая им удобный проезд к учебным заведениям, медицинским учреждениям и магазинам. На маршруте появилось 7 новых остановок: «ТУЛР» (пр. Химиков), «ТРК Променад-2», «Стоматология», «Поликлиника № 12», «Центр спорта Кузбасс», «КемТИПП», «Магазин 11».

По информации, предоставленной управлением единого заказчика транспортных услуг в Кемерове, на онлайн-картах отмечено, что пока на маршруте задействовано всего два троллейбуса «Адмирал» красного цвета. На этом же ресурсе указано, что интервал движения общественного транспорта ограничен временным промежутком с 7:24 до 18:51. Стоимость проезда осталась прежней.

На данный момент, пока пассажиры не привыкли к новому маршруту, загруженность троллейбуса остается невысокой. По словам очевидца, после остановки «ул. Кирова» в салоне находилось не более 10 человек при наличии 36 посадочных мест и общей вместимости до 90-100 человек. Это прекрасная возможность оценить преимущества нового маршрута.

Пока проект носит экспериментальный характер. В случае одобрения со стороны горожан и высокого спроса маршрут станет постоянным.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.