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В Кемерове пенсионеры с 1 мая смогут бесплатно ездить на общественном транспорте

В Кемерове с 1 мая жители пенсионного и предпенсионного возрастов смогут бесплатно ездить на общественном транспорте. Льгота будет работать с понедельника по четверг, сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на мэрию.

Для бесплатных поездок пожилым гражданам потребуется предоставить документы и подтвердить возраст. Для этого подойдут пенсионное свидетельство или справка из Социального фонда.

«Воспользоваться льготой пассажиры пенсионного и предпенсионного возраста могут в городских и пригородных автобусах, трамваях и троллейбусах», — отметили в городской администрации.

Пенсионеры и предпенсионеры смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом до 1 октября 2024 года, добавили власти Кемерова.