В Касногорске увеличили время проезда по Волоколамскому шоссе

Специалисты центра безопасности дорожного движения оптимизировали движение по Волоколамскому шоссе в Красногорске. Специалисты продолжают мониторинг данных участков и при необходимости внесут корректировки, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Изменения коснулись сразу шести светофорных объектов в микрорайоне Опалиха — за счет корректировки их режимов работы увеличилось время проезда по шоссе в выходные дни. Это позволит сократить заторы и обеспечить комфортный проезд жителей и гостей Красногорска», — отметили в ведомстве.

Так, перенастроили светофоры на пересечении шоссе с ул. Мерлушкина, ул. Чапаева, ул. Елизарова, на поворотах в сторону ул. Озерной и д. Аникеевка, а также в районе остановки «Новоникольское-2».

За счет точечных изменений пропускная способность участков дорог повышается до 10-15%, а число заторов снижается.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.