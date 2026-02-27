В Кашире в феврале провели акцию по безопасности детей в авто

Профилактическая акция «Маленький пассажир — большая ответственность!» прошла в городском округе Кашира с 2 по 28 февраля. Сотрудники Госавтоинспекции провели беседы с посетителями регистрационно-экзаменационного отделения и напомнили о правилах перевозки детей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В течение февраля инспекторы отдела Госавтоинспекции городского округа Кашира организовали серию информационных встреч с посетителями регионального подразделения ГИБДД и РЭО. Основной задачей стало повышение безопасности при перевозке детей и напоминание водителям о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения.

Сотрудники полиции разъяснили важность использования детских удерживающих устройств при перевозке малышей. Также они подчеркнули, что по достижении определенного возраста дети должны быть обязательно пристегнуты ремнями безопасности, предусмотренными конструкцией автомобиля. Правильное применение этих средств значительно снижает риск травм в случае ДТП.

Участникам акции вручили памятки с рекомендациями по выбору и установке автокресел, а также с разъяснениями действующих требований законодательства. В Госавтоинспекции рассчитывают, что подобные мероприятия повысят ответственность водителей и родителей и помогут сократить число аварий с участием несовершеннолетних.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что обеспечение безопасности школьников на протяжении всего учебного года — всегда под вниманием.

«У нас 1 млн 87 тыс. ребят пошли в школу. Обеспечение безопасности и в первый день учебы, и на протяжении всего учебного года всегда остается под нашим вниманием. Мы понимаем, насколько важна слаженность действий», — заявил Воробьев.