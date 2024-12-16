В Кашире стартовало профилактическое мероприятие «Зимние каникулы»

С 16 декабря на территории городского округа Кашира стартовало проведение профилактического мероприятия «Зимние каникулы». Оно проводится Госавтоинспекцией округа и продлится по 12 января 2025 года, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Его главной целью является профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, а также адаптация детей к прогулкам на улично-дорожной сети в период продолжительных новогодних праздников.

Сотрудники отдела Госавтоинспекции Каширы напоминают родителям:

следите, чтобы зимние детские забавы проходили подальше от проезжей части, категорически запретите детям катание на лыжах, санках, коньках вблизи проезжей части, никогда не перевозите малышей на санках через проезжую часть — это опасно;

обеспечьте детей световозвращающими элементами на верхней одежде.

Водителям напоминают:

будьте внимательны на дорогах, особенно у детских учреждений, остановок общественного транспорта;

уступайте дорогу детям, переходящим улицу, выбирайте такую скорость, чтобы при появлении ребенка на дороге можно было своевременно среагировать и предотвратить беду.

Не останется без внимания автоинспекторов мониторинг улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций и осуществление проверки в отношении соблюдения водителями требований правил организованной перевозки групп детей автобусами.

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