В Кашире прошла акция «Безопасный переезд»

«В последнее время участились аварии на переездах, к сожалению, с жертвами. Чаще всего это происходит из-за того, что водители игнорируют сигналы светофоров и пытаются успеть проехать перед поездом. Такое поведение влечет за собой последствия: страдают не только транспортные средства, но и люди, а состав может и вовсе сойти с пути. Поэтому мы проводим такие профилактические акции, чтобы напомнить участникам дорожного движения — безопасность прежде всего!» — отметил заместитель начальника Московской дирекции инфраструктуры по Московско-Рязанскому региону Андрей Козырьков.

Переезд рядом со станцией «Кашира» в этом году планируют капитально отремонтировать. Специалисты обновят технические устройства, приведут в порядок внешний вид, а также проведут еще ряд необходимых работ. После этого данный объект получит статус эталонного железнодорожного переезда.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.