В Кашире отремонтировано более 600 ям на дорогах

В городском округе Кашира силами администрации и регионального управления автомобильных дорог № 6 «Каширское» РУАД № 6 ведутся работы по ямочному ремонту на улично-дорожной сети. На сегодняшний день отремонтировано уже более 600 ям, сообщает пресс-служба администрации округа.

Плюсовые температуры в регионе позволяют вести ямочный ремонт на автомобильных дорогах.

Контроль за проведением и качеством ямочного ремонта в городском округе Кашира, как и во всей Московской области, осуществляется с помощью системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры. Она позволяет в ежедневном режиме отслеживать объемы и сроки производства работ.

Принцип работы системы прост. Сначала ямы оцифровываются с занесением геометок в специальное мобильное приложение, затем подрядчик автоматически получает задание со сроками устранения дефектов. Он же обязан подтверждать в системе выход на объект и окончание работ.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.