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В Кашире на оживленной улице установят новые светофоры

В Кашире продолжается работа по улучшению дорожной инфраструктуры и повышению безопасности пешеходов. Одним из важных шагов в этом направлении стало согласование установки транспортных светофоров с вызывной кнопкой в 5 местах на Каширском проспекте, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Установку светофоров произведут по следующим местам:

пересечение улиц Садовой и Клубная;

ПАТП;

Гофррон до переезда;

Гофррон после переезда;

в районе остановки «Администрация».

«Установка таких светофоров позволит пешеходам безопасно переходить дорогу, контролируя движение автомобилей. Это особенно важно для людей с ограниченными возможностями и пожилых граждан, которым бывает сложно быстро перейти дорогу», — отметил начальник отдела Госавтоинспекции ОМВД России по городскому округу Кашира майор полиции Сергей Белов.

Работы по установке светофора планируется завершить до конца текущего года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.