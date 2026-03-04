В Яндекс Go рассказали, почему 4 марта в Москве может подорожать такси

Из-за идущего в Москве 4 марта снегопада, время в пути в такси увеличилось. В связи с этим может повыситься стоимость поездок, рассказали РИАМО в пресс-службе Яндекс Go.

Вечером во время часа пик длительность пути увеличится до 30%. На некоторых маршрутах по направлению из центра время в дороге вырастет до двух раз.

Ожидается, что видимость в период сумерек снизится до десятков метров. На ряде участков будут слякоть и гололедица.

Цена такси будет высчитываться в формате онлайн. Учитывается как количество километров, так и время в дороге. Если длительность поездки увеличивается, то растет и стоимость.

В Яндекс Go посоветовали учитывать возможное время в дороге. На такси можно проехать некоторый отрезок пути, а затем пересесть на общественный транспорт.

