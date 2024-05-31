сегодня в 11:46

В Яхроме по улице Ленина временно ограничат движение с 31 мая по 4 июня

В Яхроме с 31 мая по 4 июня проведут ремонтные работы по восстановлению дорожного полотна по улице Ленина, сообщается на сайте администрации горокруга.

На время проведения работ движение автотранспорта будет полностью перекрыто.

Водителям нужно выбирать пути объезда и планировать маршрут заранее.

Жителям приносят извинения за доставленные неудобства.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.