В Яхроме по улице Ленина временно ограничат движение с 31 мая по 4 июня
В Яхроме с 31 мая по 4 июня проведут ремонтные работы по восстановлению дорожного полотна по улице Ленина, сообщается на сайте администрации горокруга.
На время проведения работ движение автотранспорта будет полностью перекрыто.
Водителям нужно выбирать пути объезда и планировать маршрут заранее.
Жителям приносят извинения за доставленные неудобства.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.
«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.