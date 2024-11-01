В Истре завершается строительство временного моста через реку Молодильня

В деревне Мансурово городского округа Истра завершается строительство временного моста через реку Молодильня. В ближайшее время он будет открыт для автомобилистов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Проезд по данному участку региональной автомобильной дороги был закрыт в связи с проведением капитального ремонта существующего автомобильного моста. Объект, построенный еще в 1970 году, был признан аварийным и требовал серьезной реконструкции.

Данный участок имеет важное значение, так как обеспечивает проезд к Новорижскому шоссе. Сейчас жители Мансурово и соседних населенных пунктов пользуются временным объездом через Троицу и Шебаново, что вызывает определенные неудобства.

Временный мост строят по быстровозводимой технологии рядом с основной переправой. Он обеспечит транспортное сообщение через Молодильню на время проведения капремонта. Никаких ограничений по грузоподъемности и трафику движения по временному строению не будет. Планируется, что проезд по нему будет открыт уже через пару недель.

Кроме этого, на территории городского округа Истра до конца этого года планируется открыть новый мост в деревне Троица, а с начала 2025 года начнется капитальная реконструкция моста в поселке Первомайский.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.