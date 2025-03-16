В Истре выявили нелегальных таксистов

Сотрудники управления регионального административно-транспортного контроля МТДИ Московской области совместно с отделом Госавтоинспекции ОМВД по г. о.Истра провели рейд по деятельности нелегальных такси, сообщили в пресс-службе округа.

По результатам рейда было выявлено четыре нарушителя. Все нелегальные таксисты были привлечены к административной ответственности, и каждому из них был выписан штраф в размере 12 000 рублей.

Кроме того, транспортные средства нарушителей были перемещены на специализированную стоянку до вынесения окончательного решения по делу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.